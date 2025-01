F1 : Hamilton débarque chez Ferrari, Alpine hallucine

Arnaud De Kanel

Un peu moins d'un an après son officialisation, le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari continue de faire réagir. Et pour cause, les grands débuts du septuple champion du monde au volant de la monoplace italienne approchent à grands pas. Flavio Briatore, directeur exécutif d'Alpine, ne comprend pas pourquoi la Scuderia n'a pas prolongé Carlos Sainz.

Lewis Hamilton est un pilote Ferrari depuis le 1er janvier 2025. L'association historique entre le pilote le plus titré et l'écurie la plus titrée fait couler beaucoup d'encre. Certains sont sceptiques et ne comprennent pas forcément le choix de Ferrari, que ce soit en raison de l'âge du pilote britannique ou bien du choix de se séparer de Carlos Sainz. Flavio Briatore estime que l'Espagnol formait un beau duo avec Charles Leclerc et qu'il n'y avait pas forcément matière à le briser.

«Je n’aurais pas signé Lewis»

« Bien sûr, je respecte de telles décisions, mais je me demande aussi si cela a du sens. Ferrari avait deux pilotes de premier plan, Charles Leclerc et Carlos Sainz. Je ne comprends pas pourquoi ils ont séparé ce grand duo. Ce n’est pas mon travail de juger, mais si j’avais été en position de responsabilité chez Ferrari, je n’aurais pas signé Lewis. En principe, c’est une bonne chose pour la Formule 1 que Lewis pilote pour Ferrari. Et tout ce qui est bon pour la Formule 1 est bon pour moi aussi. C’est certainement bon pour la télévision et les audiences aussi. Attendons de voir. Le temps nous dira s’il pilote bien la Ferrari », a déclaré le directeur exécutif d'Alpine dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Felipe Massa est également dubitatif.

«A cause de son âge, peut-être pas»

« Si vous me demandiez si j’engagerais Hamilton, à la tête de Ferrari, comme pilote, oui, je le ferais, sans aucun doute. En raison de son talent. C’est l’un des pilotes les plus incroyables de la F1. A cause de son âge, peut-être pas. Si vous regardez le sport, l’âge compte. Et nous devons comprendre dans quelle mesure l’âge pèse sur lui dans cette situation ou non. Je parle de moi, ces jours-ci, j’ai besoin de m’entraîner beaucoup plus physiquement qu’avant. Il est beaucoup plus difficile de récupérer physiquement après une course difficile ou un entraînement intense », a estimé le Brésilien. Tâche à Lewis Hamilton de leur donner tort.