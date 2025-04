Le PSG va tout perdre, la folle menace du clan Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au cours d'un point presse organisé ce jeudi par les avocats de Kylian Mbappé, plusieurs annonces ont été faites au sujet du litige avec le PSG. Alors que l'attaquant du Real Madrid réclame toujours 55M€ de primes et salaires non versés, l'UEFA a été saisie et le clan Mbappé brandit la menace d'une exclusion de la Ligue des champions.

L'été dernier, Kylian Mbappé décidait de quitter le PSG alors que son contrat arrivait à échéance. Le capitaine de l'équipe de France signait ainsi au Real Madrid, mais son histoire avec le club parisien n'est pas totalement terminée et se poursuit... dans les tribunaux. Et pour cause, le Bondynois réclame toujours 55M€ au club de la capitale. Une somme qui correspond à des salaires et primes impayés. Et alors que le litige semble une impasse, les avocats de Kylian Mbappé ont annoncé qu'ils passaient à l'attaque.

Le PSG exclut de la Ligue des champions ?

Ainsi, lors d'une conférence organisée par l'entourage de Kylian Mbappé, Me Delphine Verheyden annonce saisir l'UEFA pour dénoncer les PSG qui risque ainsi une exclusion de la Ligue des champions. « Nous avons décidé d’entreprendre une action auprès de l’UEFA pour qu’elle s’assure que tous les clubs jouent avec les mêmes règles du jeu. L’UEFA va donc demander d’étudier le dossier des clubs qui prétendent vouloir disputer la Ligue des Champions et dans ce dossier il y a les critères financiers et l’obligation de régler l’ensemble de l’effectif. Si un club ne paye pas l’un de ses salariés il ne peut pas avoir sa licence pour disputer la Ligue des Champions. Le 1er avril dernier a donc commencé l’analyse du dossier pour la saison 2025/2026 », révèle-t-elle.

«Le PSG club ne respecte rien»

Autre avocat de Kylian Mbappé, Me Thomas Clay va encore plus loin. « Dans cette affaire, le club ne respecte rien : ni le contrat de travail, ni le droit, ni les décisions de la justice française. Il a été décidé de prendre le club au mot et de demander l’exécution forcée des décisions. C’est pour ça que nous avons plaidé hier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour se voir autorisé à saisir les comptes bancaires du PSG. Nous avons saisi ce matin les comptes bancaires du PSG à hauteur de 55 millions d’euros par une saisie conservatoire », assure-t-il à son tour pour dénoncer les méthodes du PSG.