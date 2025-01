Mercato : L’annonce qui va mettre le feu au RC Lens !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato d'hiver a à peine ouvert ses portes que c'est déjà le feu du côté du RC Lens. Et le cas brûlant est bien celui de Brice Samba. D'abord annoncé très proche du Stade Rennais, le portier français est finalement toujours à Lens. Son avenir est au coeur d'un gros imbroglio, et Pierre Dréossi a ainsi décidé de mettre les choses au clair concernant ce feuilleton qui anime le début du mercato.

Dréossi sort du silence pour Samba

« Brice Samba a été annoncé partant. Après ce qui est annoncé n’est pas de la responsabilité du RC Lens. Deux trois petites précisions. Brice est venu me voir fin d’année pour me dire que son souhait était de partir. On était un peu étonné, mais bon. Ça s’est passé comme ça. On a été contacté par Rennes et on est en négociations. Les négociations se sont un peu, pas stoppées, mais crispées. Mais on est toujours en négociations. Si elles se terminent, il partira, sinon non. Comme tous les transferts. Il y a beaucoup trop de rumeurs sur ce dossier. Ce sont des longues négociations, une dizaine de jours, mais il n’y a pas d’accord. J’espère ou pas d’ailleurs qu’on trouve un accord. En tout cas, j’espère une fin de négociations pour savoir s’il partira ou pas », reconnaît-il au micro de DAZN avant de poursuivre.

«On a anticipé le départ de Brice»

« La situation de Brice Samba n’est pas floue. On a anticipé le départ de Brice, il y a de grandes chances que dans quelques jours un gardien arrive pour être prêt à toute éventualité. Jean Butez ? Non non. Un gardien arrivera, et il arrivera s’il doit arriver dans les prochains jours. Il y a des choses que la direction sportive est en train de mettre en place. J’espère que dans les jours qui arrivent, le RC Lens se renforcera de manière offensive. C’était anticipé et prévu », ajoute Pierre Dréossi.