Transferts - PSG : Salah reçoit une demande en direct à la télévision !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Associé au PSG ces dernières semaines, Mohamed Salah a récemment confirmé que ce dernier disputait probablement ses dernières rencontres du côté de Liverpool. Si la superstar de 32 ans est également convoitée en Arabie Saoudite, l’ancienne joueuse Laure Boulleau souhaite absolument voir l’ailier égyptien rester au sein d’un club européen la saison prochaine.

Désormais tourné vers un projet axé sur le collectif ainsi que le développement de jeunes joueurs à fort potentiels, le PSG a pourtant été associé à plusieurs stars ces dernières semaines. En effet, outre la rumeur Cristiano Ronaldo, c’est Mohamed Salah qui a été lié au club francilien. Début décembre, le journal l’Equipe affirmait ainsi que de par sa proximité avec le président Nasser Al-Khelaïfi, mais également de par sa situation, l’ailier de Liverpool pouvait être une option concrète à Paris.

Achraf Hakimi prolonge l'aventure au PSG ! Ludovic Giuly en dit plus sur son impact et ses ambitions. 👀

➡️ https://t.co/dm8qHFYqsr pic.twitter.com/mVDGm9LPB7 — le10sport (@le10sport) January 6, 2025

« Ce sont mes six derniers mois. Il n’y a eu aucun progrès »

Car à l’issue de cette saison 2024-2025, Mohamed Salah voit son contrat expirer chez les Reds. Et comme l’a de nouveau confirmé le principal intéressé il y a quelques jours, l’heure n’est clairement pas à une prolongation selon les propres affirmations du « Pharaon » : « Je veux gagner la Premier League. C’est probablement parce que nous n’avons pas célébré notre victoire comme nous le souhaitions en 2020 (en raison du COVID) et aussi, parce que c’est ma dernière année dans le club, donc on veut faire quelque chose de spécial pour la ville. si c’est vraiment ma dernière saison ici ? Jusqu’à présent, oui. Ce sont mes six derniers mois. Il n’y a eu aucun progrès. On va attendre et voir », a confié ce dernier à Sky.

« Je sais qu’il s’en fout de ce que je pense, mais s’il te plaît ! Reste ici »

Ancienne joueuse, Laure Boulleau a imploré Salah de rester en Europe la saison prochaine, et ce malgré l’intérêt de l’Arabie Saoudite à son égard. « Par rapport à Liverpool, on a l’impression qu’il descendrait peut-être de statut, mais quand j’entends qu’il y a des rumeurs en Arabie saoudite, je préférerais qu’il reste en Europe. Je sais qu’il s’en fout de ce que je pense, mais s’il te plaît ! Reste ici », a confié la consultante ce dimanche lors du Canal Football Club.