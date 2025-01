Catastrophe à l’OM, le mercato complètement relancé ?

Arnaud De Kanel

L'OM avait l'intention de se séparer de quelques joueurs cet hiver. Parmi-eux, Amine Harit ou encore Bamo Meïté, sur qui Roberto De Zerbi ne semble plus compter. Mais voilà que les deux hommes se sont blessés samedi et qu'ils devraient manquer plusieurs semaines de compétition. De quoi compromettre sérieusement leurs transferts.

L'OM poursuit sur sa belle série. Dimanche soir, les sourires étaient de sortie au Vélodrome grâce à la victoire éclatante des hommes de Roberto De Zerbi face au Havre (5-1). Un succès important auquel Amine Harit et Bamo Meïté n'ont pas pris part. Un lien avec leur avenir plus qu'incertain à l'OM ?

Un départ en vue à l'OM ? 🏟️ Pierre Gerbeaud recommande un nouveau profil défensif pour pallier l'absence de Brassier.

Harit et Meïté sont blessés !

Roberto De Zerbi a éclairci le sujet. L'entraineur de l'OM a été interrogé sur les absents du jour et il a annoncé de très mauvaises nouvelles qui pourraient impacter le mercato hivernal du club phocéen.

«On a perdu trois joueurs en une seule journée»

« Amine Harit a un problème musculaire assez important et il sera indisponible quelques semaines. Comme Bamo Meité, qui n'était pas sur le banc à cause d'un problème au pied. Hojbjerg était fiévreux hier et encore aujourd'hui, il était à 38,5 °C de fièvre. C'est hier aussi qu'Harit s'est blessé, Meité hier aussi. On a perdu trois joueurs en une seule journée », a déploré Roberto De Zerbi. Cela chamboule les plans de l'OM qui comptait s'en débarrasser afin de récupérer des liquidités pour se renforcer et remettre les comptes à l'équilibre. Les dirigeants n'ont plus qu'à croiser les doigts pour que les deux hommes se rétablissent d'ici le 3 février, date de clôture de ce mercato hivernal.