Mercato : Le PSG rêve du coup de l’année, un joueur s’est décidé !

En raison de l’état de ses finances, le FC Barcelone n’a toujours pas pu enregistrer Dani Olmo, autorisé à s’engager avec le club de son choix. Une situation surveillée de près par les cadors européens, à l’instar du PSG, mais pour l’heure, le champion d’Europe espagnol n’entend pas quitter la Catalogne.

Le FC Barcelone peine à trouver une solution pour Dani Olmo, qui n’a toujours pas été inscrit par la Liga pour la seconde partie de saison, la faute aux problèmes financiers du club catalan. Face au refus des instances du football espagnol, les Blaugrana prévoient de faire appel au CSD, Comité Supérieur du Sport dépendant du gouvernement, avant de traîner le dossier devant la justice s’il le faut, mais en attendant, Dani Olmo est libre de s’engager avec le club de son choix, faisant de lui le très gros coup du mercato.

Dani Olmo ne compte pas bouger

Forcément, la situation n’a pas échappé aux cadors européens, à l’instar du PSG, qui resterait à l’affût. Mais pour l’heure, Dani Olmo écarte formellement l’idée d’un départ. Selon les informations divulguées par le quotidien Marca ce dimanche, l’international espagnol croit en la parole du président Joan Laporta et attend qu’une solution soit trouvée par le FC Barcelone pour poursuivre sa carrière en Catalogne. Dani Olmo ferait ainsi la sourde oreille aux approches informelles de plusieurs clubs, venus aux renseignements.

« Barcelone est la première et la dernière option »

Interrogé en fin de semaine par Give Me Sport, l’agent Andy Bara avait fait savoir que Dani Olmo n’envisageait pas de plier bagage malgré la situation du moment. « Nous ne négocions avec aucun club. Dani est un joueur de Barcelone et il veut être un joueur de Barcelone. Il a fait de gros efforts dans sa vie pour être à Barcelone. C'était son désir depuis longtemps. Barcelone est la première et la dernière option ! Dani, son père, sa famille, moi, nous ne pensons pas à d'autres options, confiait-il. Nous respectons le président Laporta et Deco. Ils ont fait un gros effort pour faire venir Dani l'été dernier. Nous aimons leur projet, c'est un grand projet pour l'avenir, l'un des meilleurs au monde dans les prochaines années. Nous sommes convaincus que Barcelone remportera tous les titres à l'avenir, comme ce fut le cas sous l'ère Messi. Le joueur, la famille, moi. Nous voulions tous que Dani soit à Barcelone. Mon sentiment sur la situation actuelle ? Pour être honnête, je me sens calme. Cela peut paraître étrange, mais je crois au président Laporta, à Deco et je pense qu'ils trouveront une solution pour Dani. C'est un grand club. »