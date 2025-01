Kolo Muani - PSG : La solution enfin trouvée pour son transfert ?

La rédaction

Le Paris Saint-Germain veut se séparer de Randal Kolo Muani, qui attire de nombreux clubs en Europe. Si le PSG privilégie un transfert définitif pour son attaquant, la solution la plus probable reste, pour l'instant, un prêt. Le club de la capitale souhaiterait y ajouter une obligation d'achat pour sécuriser l'opération. Un an et demi après son arrivée, Randal Kolo Muani devrait partir.

Désireux d'améliorer son secteur offensif, le Paris Saint-Germain envisage d'abord de se séparer de Randal Kolo Muani. L'attaquant français conserve une belle cote et intéresse de nombreux clubs européens comme Tottenham, Manchester United, Aston Villa, la Juventus ou encore le Bayern Munich.

Quelle formule pour Kolo Muani ?

Si la préférence du PSG reste un transfert définitif, les clubs intéressés ne partagent pas forcément cette vision. Selon le journaliste Ben Jacobs, un prêt demeure, pour l'instant, la solution la plus plausible pour permettre à l'attaquant tricolore de quitter la capitale. Le Paris Saint-Germain souhaiterait cependant inclure une obligation d'achat dans l'accord.

La déception Kolo Muani

Randal Kolo Muani n'a pas su gagner la confiance de Luis Enrique et devrait donc quitter le PSG rapidement. Recruté pour près de 100 millions d'euros il y a un an et demi, il n'a jamais répondu aux attentes du club parisien. Avec seulement 11 réalisations sous le maillot rouge et bleu, son aventure au PSG semble déjà terminée.