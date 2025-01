Kolo Muani - PSG : Une grande décision est prise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Randal Kolo Muani est au cœur des discussions du mercato hivernal. Écarté des plans de Luis Enrique au PSG, l'international français se cherche une nouvelle équipe, mais le club de la capitale refuse de le céder à bas prix après l'avoir acquis pour 90 millions d'euros. Cité parmi les prétendants, Chelsea aurait d'ores et déjà écarté l'idée de le recruter cet hiver.

C’est l’un des dossiers brûlants de ce mercato hivernal. N’entrant plus dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani est prié de se trouver un nouveau club en ce mois de janvier, ce qui ne sera pas une tâche facile puisque le PSG n’entend pas brader l’attaquant recruté pour 90M€ bonus compris il y a un an et demi. Un prêt avec option d’achat pourrait convenir pour le départ de Randal Kolo Muani, qui aurait la cote en Premier League. Mais tous les cadors anglais ne seraient pas intéressés.

Chelsea n'ira pas sur Kolo Muani

Cité comme un prétendant, Chelsea ne devrait pas se positionner sur Randal Kolo Muani si l’on en croit Malik Ouzia, journaliste au Evening Standard. « Chelsea ne prévoit pas d’aller sur Kolo Muani ce mois-ci - ni sur aucun autre avant-centre dans l'état actuel des choses, confie-t-il. Alors que le club était à la recherche d'un attaquant l'été dernier, ils sont satisfaits de l'amélioration de Nicolas Jackson cette saison et ont Christopher Nkunku comme remplaçant adéquat, tandis qu'Enzo Maresca a également déclaré qu'il voulait donner au jeune Marc Guiu plus de minutes en Premier League dans la seconde moitié de la saison. »

Quel point de chute pour l'international français du PSG ?

Où va donc bien pouvoir se diriger Randal Kolo Muani cet hiver ? L’Équipe annonçait dernièrement que l'AC Milan, la Juventus, Tottenham, Aston Villa, Manchester United, Leipzig ou encore le Bayern Munich s’étaient renseignés sur sa situation. Affaire à suivre...