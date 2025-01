PSG : Un coup légendaire est signé au Qatar !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a quelques légendes dans son histoire. Et depuis le lancement du projet QSI et la domination du PSG dans l'hexagone, certains joueurs se sont bâtis un palmarès hallucinant. C'est notamment le cas du capitaine actuel du club, Marquinhos, qui en plus d'être le joueur le plus capé et aussi devenu le plus titré à Doha dimanche soir.

Le dimanche 5 janvier 2025 restera comme étant une date phare dans la carrière de Marquinhos au PSG. Grâce à la victoire du Paris Saint-Germain au Trophée des champions arrachée dans le temps additionnel de la rencontre contre l'AS Monaco par le biais d'un but d'Ousmane Dembélé (1-0), l'international brésilien, capitaine du PSG, est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du club.

A Doha, Marquinhos écrit un peu plus sa légende au PSG

En effet, à Doha en terres qataries des propriétaires du PSG, Marquinhos a raflé son 31ème trophée au Paris Saint-Germain faisant mieux que les 30 de Marco Verratti parti en septembre 2023 à Al-Arabi. Le capitaine du club de la capitale compte 9 championnats de France, 7 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue et 9 Trophées des champions.

Marquinhos, joueur le plus capé et le plus titré de l'histoire du PSG !

Marquinhos, qui se trouve déjà être le joueur le plus capé de l'histoire du PSG devant Jean-Marc Pilorget depuis avril 2024, est à présent en haut de la montagne à Paris pour ce qui est des trophées et ce, devant Marco Verratti, Thiago Silva et Presnel Kimpembe (23) ainsi qu'Edinson Cavani (21). Rien que ça.