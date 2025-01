PSG : Le boss annonce du lourd au vestiaire !

Amadou Diawara

Ce dimanche, le PSG de Luis Enrique a remporté le Trophée des Champions face à l'AS Monaco, et ce, grâce à un but à la dernière minute inscrit par Ousmane Dembélé. Après le sacre de son équipe, Nasser Al-Khelaïfi s'est présenté dans le vestiaire parisien pour faire passer un gros message à ses joueurs.

Vainqueur de la Ligue 1 et de la Coupe de France la saison dernière, le PSG a affronté l'AS Monaco au Trophée des Champions ce dimanche au Stadium 974. Et les hommes de Luis Enrique sont rentrés de Doha (Qatar) avec la coupe. En effet, le PSG s'est imposé face à l'AS Monaco grâce à un but d'Ousmane Dembélé, inscrit à la dernière minute de jeu (1-0).

«Un bon début d'année»

Après le sacre du PSG au Trophée des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a rejoint le vestiaire de son équipe pour féliciter ses joueurs. D'après RMC Sport, le président du club rouge et bleu aurait remercié l'ensemble de son groupe, saluant « un bon début d'année » et rappelant qu'il faut « continuer à grandir ».

«Continuer à grandir»

Pour « continuer à grandir », le PSG va devoir conforter sa place de leader en Ligue 1, battre Espaly en 16èmes de finale de la Coupe de France et se qualifier pour la phase à éliminations directes de la Ligue des Champions. Pour rappel, le club de la capitale est actuellement 25ème sur 36 en C1, et doit gagner au moins une place au classement d'ici la fin du premier tour pour continuer son aventure européenne.