PSG : Dembélé révèle un incroyable pari !

Souvent décrié pour son inefficacité devant le but, Ousmane Dembélé a été auteur de sa neuvième réalisation de la saison ce dimanche, lors de la victoire du PSG face à l’AS Monaco à l'occasion du Trophée des champions (1-0). Avec des amis à lui, l’international français a d’ailleurs révélé s’être fixé un objectif de but, avec des Patek et des Rolex à gagner.

Le PSG a une nouvelle fois pu compter sur Ousmane Dembélé pour décrocher son premier trophée de l’année 2025. Alors que Paris était tenu en échec par l’AS Monaco ce dimanche lors du Trophée des champions, l’ailier âgé de 27 ans a offert la victoire à son équipe dans le temps additionnel de la rencontre (1-0).

« Je me suis fait un défi avec mes amis »

Le neuvième but toutes compétitions confondues pour Ousmane Dembélé, qui s’est fixé un objectif à atteindre. « J’ai dit en début de saison que j’allais marquer quelques buts. Je suis à 10 toutes compétitions confondues, c’est bien, il faut continuer. Je me suis fait un défi avec mes amis mais ça, je ne vais pas vous le dire ! », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.

« Des Patek et des Rolex » à gagner pour Dembélé

Relancé sur cet objectif, Ousmane Dembélé a ajouté : « Je ne vais pas le dire. Je me suis fait un défi et il y a quelque chose à gagner en plus (sourire). Des Patek et des Rolex ! Des amis du vestiaire ? Non, mes amis en-dehors. »