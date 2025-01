Transfert inespéré, l’annonce qui va faire paniquer le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'ouverture du mercato d'hiver, le nom de Randal Kolo Muani revient avec insistance. Il faut dire que l'attaquant du PSG n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique et pourrait donc être poussé au départ dans les prochains jours. Mais alors que les pistes se multiplient, l'une d'entre elles serait clairement sur le point de se refermer. Un premier coup dur pour les Parisiens dans ce dossier.

C'est le dossier brûlant du côté du PSG depuis l'ouverture du mercato d'hiver. Le club de la capitale souhaite effectivement se séparer de Randal Kolo Muani qui n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique, un an et demi seulement après son transfert à 90M€ en provenance de l'Eintracht Francfort, ce qui en fait le troisième joueur le plus cher de l'histoire du PSG derrière Neymar et Kylian Mbappé. Rien que ça. Plusieurs clubs sont d'ailleurs intéressés, notamment en Premier League à l'image de Tottenham, Manchester United ou encore Arsenal. En revanche, l'intérêt de la Juventus ne serait pas très concret à en croire Johann Crochet.

«Ca fait partie du cirque médiatique»

« Kolo Muani à la Juventus ? Ca fait partie du cirque médiatique et des agents qui veulent se faire mousser en créant des pistes qui n'existent pas vraiment. Je pense sincèrement que si Motta a la possibilité de ramener Zirkzee, c'est lui qu'il voudra », révèle le spécialiste du football italien au micro de l'After Foot sur RMC, avant d'en rajouter une couche.

Thiago Motta pas chaud pour Kolo Muani ?

« Non pas simplement par le fait qu'il a déjà travailler avec lui, mais plutôt parce que ça correspond plus à ce qu'il aime voir chez un numéro 9, beaucoup participer au jeu. C'est ce qui le frustre un peu avec Vlahovic. Dans l'esprit, ce serait Zirkzee, mais sans doute le deal le plus difficile à faire financièrement. Comme tu n'as pas 50 profils comme Zirkzee en janvier, les autres joueurs comme Kolo Muani peuvent être considérées », ajoute Johann Crochet.