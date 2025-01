Mercato : Un buteur donne rendez-vous au PSG !

Axel Cornic

Avec le possible départ de Randal Kolo Muani et les doutes autour de l’avenir de Gonçalo Ramos, ça pourrait bouger en attaque au Paris Saint-Germain. Et en ce début de mercato hivernal une piste a pris de l’ampleur en Italie avec Dusan Vlahovic, international serbe sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2026.

Depuis le départ d’Edinson Cavani, aucun véritable numéro 9 ne s’est affirmé à la pointe de l’attaque parisienne. Tout le monde pensait d’ailleurs que le PSG allait recruter ce genre de profil lors du dernier mercato, surtout avec le départ de Kylian Mbappé. Mais finalement, la solution pourrait arriver avec quelques mois de retard…

Nkunku au PSG ? 🔥 Un choix stratégique qui pourrait bouleverser la ligne d'attaque. Quelles sont les implications de cette rumeur ?

➡️ https://t.co/QH3Atf7vI0 pic.twitter.com/MpFagTqlrE — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 7, 2025

Vlahovic au PSG ?

La presse italienne a en effet relancé la piste menant à Dusan Vlahovic, déjà lié au PSG par le passé. L’attaquant est sous contrat jusqu’en 2026, mais sa prolongation n’avance pas et la Juventus aimerait donc trouver une solution pour le vendre. Il faut dire que son salaire devrait passer à 12M€ net pour sa dernière année de contrat, beaucoup trop pour les caisses bianconere.

Cet hiver c’est non, mais...

Mais il faudra prendre son mal en patience ! Contacté par Tuttosport, l’entourage de Vlahovic aurait exclu un transfert au cours de ce mercato de janvier. Mais la prote n’a absolument pas été fermée à un départ, bien au contraire. L’international serbe viserait plutôt l’été 2025, avec le PSG qui serait d’ailleurs en première ligne pour l’accueillir, loin devant certains clubs de Premier League.