Traumatisé, il quitte l’OM !

L'été dernier, l'OM a été contraint de céder Pierre-Emerick Aubameyang qui sortait pourtant d'une excellente saison. L'ancien buteur d'Arsenal a décidé de rejoindre Al-Qadsiah en Arabie Saoudite. Mais le Gabonais assure que ce n'est pas qu'une question d'argent. Il s'agissait également d'être en sécurité. Un atout majeur après le traumatisme qu'il a vécu à Barcelone.

Malgré une excellente saison avec 30 buts inscrits toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang a toutefois quitté l'OM lors du précédent mercato estival. Le buteur gabonais a cédé aux sirènes saoudiennes puisqu'il a signé du côté d'Al-Qadsiah. Mais en dehors des considérations économiques, Aubameyang explique que son choix est également du à un aspect sécuritaire.

Et pour cause, lors de son passage à Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang a subi un home-jacking traumatisant duquel il ne s'est jamais réellement remis. « Ils sont entrés par l'extérieur, où ma femme fumait avec ma cousine et son petit ami. Ils l'ont pris (le petit ami de la cousine) et sont entrés dans la maison. Ma femme criait. Ils avaient une arme », raconte-t-il dans une interview accordée à The Athletic. « Au même moment, ma belle-sœur était là avec notre petite fille . Je lui ai aussi dit : "Va-t'en, essaie de te cacher quelque part". Essayez de vous cacher quelque part. C'est alors que j'ai vu les hommes. Ils étaient quatre ou cinq, je crois », poursuit-il avant de raconter que l'un deux était armé. L'attaquant reçoit alors plusieurs coups qui lui ont brisé la mâchoire. « Je voulais me battre, mais un homme est tombé et a pris mes enfants et ma belle-sœur. À ce moment-là, je ne pouvais plus rien faire. Si vous faites quelque chose de mal, il peut leur arriver quelque chose. Nous avons fait le tour de la maison et je leur ai donné ce qu'ils voulaient, pour que nous puissions nous en sortir », conclut-il.

Un véritable traumatisme pour Pierre-Emerick Aubameyang. « J'ai passé tellement de nuits comme ça : je ne dormais pas du tout, je ne faisais que penser à cette merde. On fait des cauchemars. Je suis un gars qui, s'il ne dort pas bien, ne va pas donner (à une équipe de football) ce que vous attendez de moi, je ne vais pas donner le meilleur de moi-même... Chaque fois que les enfants sont seuls, ils ont peur », reconnaît-il avant d'expliquer que c'est d'ailleurs l'une des raisons qui l'a poussé à rejoindre l'Arabie Saoudite. Le Gabonais cite ainsi la « sécurité » comme l'un des aspects principaux de son choix de signer à Al-Qadsiah. « Les gens pensent que c'est un pays fermé avec des restrictions sévères. C'est l'opinion qui prévaut là-bas (en Occident), mais quand vous venez ici, c'est totalement différent. La mentalité est très ouverte », ajoute Aubameyang qui assure que son choix de rejoindre l'Arabie Saoudite a toujours été sa priorité et que sa famille n'a eu « aucune difficulté » à s'intégrer.