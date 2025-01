Très proche de l’OM, Aubameyang confirme sur ses réseaux

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une très bonne saison 2023-2024 sous le maillot de l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang avait décidé de partir lors du dernier mercato estival pour prendre la direction de l'Arabie Saoudite. Mais le buteur gabonais est resté très proche de l'OM comme en témoignent ses échanges avec les supporters phocéens sur les réseaux sociaux.

Pierre-Emerick Aubameyang (35 ans) fait partie de ces grands joueurs ayant réussi à marquer le coeur des supporters de l'OM en seulement une saison passée au Vélodrome. L'ancien buteur de l'ASSE et du FC Barcelone avait inscrit 30 buts et offert 11 passes décisives en 51 apparitions sous le maillot de l'OM, avant de finalement partir en direction d'Al-Qadsiah l'été dernier.

Ça c sur !! Mais c’est la vie 🙏🏽 — AUBA⚡️ (@Auba) December 31, 2024

Aubameyang n'oublie pas l'OM

Le 31 décembre, juste avant le passage en 2025, Pierre-Emerick Aubameyang a posté sur son compte X une petite rétrospective de son année 2024, avec quelques actions de grande classe effectuées sous le maillot de l'OM. Et il en a profité pour témoigner son affection envers les supporters marseillais en commentaire...

« C'est la vie... »

D'abord interpellé par un supporter de l'OM qui avoue ne pas l'avoir oublié, Aubameyang lui répond : « Moi non plus ». Et lorsqu'un autre lui explique qu'il aurait régalé cette saison s'il avait décidé de rester à l'OM, là-encore, le buteur gabonais montre à quel point il est toujours proche du club : « Ça s’est sûr !! Mais c’est la vie », lâche Aubameyang.