Mercato : Le PSG annonce un coup de théâtre pour Salah !

Ce vendredi, Mohamed Salah a annoncé qu'il allait quitter Liverpool librement et gratuitement le 1er juillet, soit lorsque son contrat avec les Reds sera terminé. Alors que l'international égyptien est annoncé avec insistance à Paris, le PSG continuerait d'affirmer qu'il n'a jamais bougé son petit doigt pour tenter de boucler sa signature.

Après huit saisons de bons et loyaux services à Liverpool, Mohamed Salah va partir. Lors d'un entretien accordé à Sky Sports ce vendredi, le numéro 11 des Reds a lâché une bombe sur son avenir. En effet, l'international égyptien a annoncé qu'il allait changer de club librement et gratuitement le 1er juillet, lorsque son bail aura pris fin.

« C’est ma dernière année à Liverpool. Personne ne m’a parlé depuis septembre. Jusqu’à présent oui, ce sont les six derniers mois. Il n’y a aucun progrès là-bas. Nous sommes loin de tout progrès même. Donc, il faut juste attendre et voir. Ce que je me dis, c’est que si ce sont les six derniers mois, que veux-tu voir dans le futur ? Voulez-vous regarder en arrière et dire que j’étais inquiet ou stressé à propos du contrat ? Ou voulez-vous simplement dire que j’ai eu une saison incroyable ? C’est ce que j’ai en tête. Si jamais je me sens distrait, je me dis simplement que je veux regarder en arrière et me dire que j’ai eu une saison incroyable. C’est ce que je veux faire », a déclaré Mohamed Salah.

Le PSG affirme qu'il n'y a pas de contact avec Salah

Selon les informations d'AS, le Qatar rêve depuis toujours d'attirer Mohamed Salah vers le PSG. Malgré tout, le club de la capitale nie tout intérêt pour la star de 32 ans. Lorsque Mohamed Salah avait lâché une première bombe sur son avenir il y a un mois et demi, Nasser Al-Khelaïfi excluait l'idée de le recruter, peut-être pour éviter de le mettre sous pression. Et à en croire le média espagnol, le PSG continuerait d'affirmer qu'il n'y a aucun contact avec l'attaquant de Liverpool.