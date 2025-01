Mercato : Après Mbappé, le PSG rêve de recruter cette superstar

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Pour pallier le départ de son ancien numéro 7, le PSG rêverait de boucler la signature de Mohamed Salah. Et cela tombe plutôt bien, puisque l'attaquant de Liverpool a annoncé qu'il allait changer de club cet été.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le club parisien, la star de 26 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Orphelin de Kylian Mbappé, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi rêve de recruter Mohamed Salah.

Le PSG joue subtilement. Salah sur le départ ? Les coulisses s'embrasent… 🔥

Le PSG rêve de recruter Salah

Selon les informations d'AS, QSI rêve de boucler la signature de Mohamed Salah depuis toujours. Alors que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid l'été dernier, le PSG serait toujours aussi déterminé à attirer l'attaquant de Liverpool vers Paris. Et heureusement pour l'écurie rouge et bleu, Mohamed Salah ne va plus faire long feu chez les Reds.

Salah, le digne héritier de Mbappé au PSG ?

En fin de contrat le 30 juin 2025, Mohamed Salah (32 ans) a annoncé ce vendredi qu'il allait changer de club librement et gratuitement cet été. « C’est ma dernière année à Liverpool. Personne ne m’a parlé depuis septembre. Jusqu’à présent oui, ce sont les six derniers mois. Il n’y a aucun progrès là-bas. Nous sommes loin de tout progrès même. Donc, il faut juste attendre et voir. Ce que je me dis, c’est que si ce sont les six derniers mois, que veux-tu voir dans le futur ? Voulez-vous regarder en arrière et dire que j’étais inquiet ou stressé à propos du contrat ? Ou voulez-vous simplement dire que j’ai eu une saison incroyable ? C’est ce que j’ai en tête. Si jamais je me sens distrait, je me dis simplement que je veux regarder en arrière et me dire que j’ai eu une saison incroyable. C’est ce que je veux faire », a déclaré le numéro 11 de Liverpool au micro de Sky Sports.