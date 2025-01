Mercato - OM : Rabiot vend la mèche pour son avenir ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A la surprise générale, Adrien Rabiot s'est engagé avec l'OM cet été. L'international français, libre suite à son départ de la Juventus, a alors paraphé un contrat de deux ans. Mais alors qu'il vient à peine d'arriver, l'avenir de Rabiot fait déjà parler. Tandis que certains évoquent la possibilité d'un départ à l'été 2025, l'Olympien a fait passer un message fort sur sa situation.

Restera ? Ne restera pas la saison prochaine à l'OM ? L'avenir d'Adrien Rabiot en intrigue déjà certains malgré un contrat de deux ans. Le principal intéressé faisait lui savoir en novembre dernier pour Téléfoot : « Je me vois longtemps avec l’OM ? Franchement, je ne sais pas. Je suis très à l’instinct. Ça dépendra aussi de comment ça se passe, ce que je ressens sur cette saison, si je vois qu’il y a moyen d’aller plus haut, d’aller plus loin ».

C'est officiel ! De Zerbi et Rossi, duo gagnant, renforcent l'OM. Quels bénéfices pour l'équipe ? 🤔

➡️ https://t.co/kKmVlCL7nH pic.twitter.com/BW8xHdZu5u — le10sport (@le10sport) January 6, 2025

« Je suis épanoui »

Qu'en sera-t-il alors pour l'avenir d'Adrien Rabiot ? Ce dimanche soir, après la victoire de l'OM face au Havre, l'international français a fait une annonce qui pourrait en dire long pour la suite. Rapporté par Le Phocéen, Rabiot a alors fait savoir : « Je suis épanoui, mais c'est dans ma nature. Il y a pas mal de jeunes joueurs aussi dans cette équipe. C'est un rôle que j'ai naturellement et que le coach me demande d'avoir aussi. Mais bien sûr que je me sens bien. Le football, c'est ma vie ».

« Ramener l'OM le plus haut possible »

« Je suis venu dans cette équipe avec l'objectif de gagner, de ramener l'Olympique de Marseille le plus haut possible. Quand ça se passe bien comme ça, évidemment que je suis épanoui. Quand les résultats sont un peu moins bons, ça déteint sur le caractère, sur tout. Et quand ça va bien, forcément, c'est décuplé », a ensuite lâché Adrien Rabiot.