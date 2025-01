Mercato - OM : Le transfert d’un gardien bouclé à la surprise générale !

Arnaud De Kanel

Cet été, l'OM s'est offert deux nouveaux gardiens avec les arrivées de Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange. Pau Lopez en a fait les frais et il a été contraint de se trouver un nouveau point de chute. Cantonné à un rôle de remplaçant du côté de Gérone, l'Espagnol devrait faire, à la surprise générale, son retour en Ligue 1 dès cet hiver.

L'OM met déjà le feu au mercato hivernal. Alors que le club phocéen souhaite faire partir Chancel Mbemba, Lilian Brassier ou encore Bamo Meïté, Luiz Felipe est sur le point de s'engager pour une durée d'un an et demi. Un autre mouvement, concernant un gardien de but cette fois-ci, vient d'être dévoilé.

C'est officiel ! De Zerbi et Rossi, duo gagnant, renforcent l'OM. Quels bénéfices pour l'équipe ? 🤔

➡️ https://t.co/kKmVlCL7nH pic.twitter.com/BW8xHdZu5u — le10sport (@le10sport) January 6, 2025

L'OM casse le prêt de Lopez...

Comme indiqué par Fabrizio Romano sur X, l'OM aurait cassé le prêt de Pau Lopez à Gérone. En manque de temps de jeu en Liga, le portier espagnol devrait déjà rebondir en Ligue 1.

... qui va signer au RC Lens !

Anticipant un potentiel départ de Brice Samba, le RC Lens serait sur le point d'accueillir Pau Lopez selon les informations de Matteo Moretto. Le journaliste de Relevo indique que tout serait bouclé entre les différentes parties et que le gardien de l'OM devrait s'engager avec les Sang et Or sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Une réelle surprise.