Mercato - PSG : Coup de théâtre pour le chouchou d’Al-Khelaïfi ?

Pierrick Levallet

Le mercato devrait être plutôt agité du côté du PSG cet hiver. En quête de nouveaux renforts, notamment dans le secteur offensif, le club de la capitale multiplierait les pistes sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens seraient notamment sur les traces de Marcus Rashford, dont l’avenir pourrait être relancé prochainement.

Les prochaines semaines risquent d’être mouvementées pour le PSG sur le mercato. Le club de la capitale cherche à offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la seconde partie de saison, notamment en attaque. Les Rouge-et-Bleu multiplieraient ainsi les pistes sur le marché des transferts. La formation parisienne a d’ailleurs réactivé un ancien dossier récemment.

Le PSG en pince pour Rashford

En effet, le PSG garderait toujours un œil sur Marcus Rashford. Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais caché son admiration pour lui. « Chaque club aimerait avoir Rashford gratuitement. Nous n'allons pas parler avec lui maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Après, en janvier, j'espère que nous pourrons parler avec lui » avait notamment confié le président du PSG avant le Mondial 2022 au Qatar. L’international anglais ne serait d’ailleurs plus désiré à Manchester United. Mais le club mancunien pourrait changer d’avis si le dossier s’annonce trop compliqué.

Manchester United ne forcera pas son transfert

D’après les informations de The Athletic, il serait possible que Marcus Rashford finisse par rester à Manchester United. Le pensionnaire de la Premier League ne forcera pas son transfert, et ne le bradera pas non plus. De ce fait, les Red Devils le garderont si aucun club ne s’aligne sur leurs exigences. Le PSG sait donc à quoi s’en tenir.