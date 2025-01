«C’est terminé» : Deschamps lâche une bombe, il annonce le pire avec Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Didier Deschamps a annoncé qu'il quittera son poste de sélectionneur des Bleus après la Coupe du monde 2026. Cette décision intervient alors qu’un malaise avec Kylian Mbappé s’est installé ces derniers mois. Si certains espèrent un apaisement avec cette annonce, d'autres estiment que la relation entre Deschamps et son capitaine est irrémédiablement rompue.

« On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose. Après, il faut savoir dire stop ». Invité du 13H de TF1 dans le cadre de l’opération Pièces Jaunes, Didier Deschamps a révélé son départ de l'équipe de France au terme de la Coupe du monde 2026. « Il y a une vie après. Je ne sais pas ce qu'elle sera, mais elle sera très bien aussi. Ça va faire 14 ans, ça fait beaucoup aussi », a indiqué le sélectionneur tricolore, qui a connu des derniers mois mouvementés.

Un bouleversement à Nantes ? 💥 Un proche de Zidane s'invite dans le projet du FC Nantes, mais Kombouaré reste aux commandes !

➡️ https://t.co/q87qwWCFA1 pic.twitter.com/Bgnpt8q02V — le10sport (@le10sport) January 7, 2025

« On le sait qu’il y a crise »

Alors qu’il n’a pas échappé aux critiques durant l’Euro malgré un parcours jusqu’en demi-finale, Didier Deschamps a ensuite dû gérer l’épineux cas Mbappé, forfait en octobre pour une blessure qui ne l’avait pourtant pas empêché de rejouer avec le Real Madrid puis absent du rassemblement de novembre sur décision du sélectionneur. De quoi créer un malaise. « On le sait qu’il y a crise, on le sait qu’après ce qui s’est passé et la punition du mois de novembre, les rapports sont rompus », affirme le journaliste Daniel Riolo sur RMC. Aux yeux de Christophe Dugarry, l’annonce du départ de Didier Deschamps peut servir à apaiser la situation avec son capitaine : « Je pense que ça va apaiser les choses. Même avec Mbappé, alors que ça pourrait être compliqué quand il va le récupérer au mois de mars avec tout ce qu'il s'est passé, même là il va y avoir un commun accord. Tout va être pacifié et ils ne s'attaqueront pas pour aller jusqu'en 2026 et tout le monde voudra faire des efforts pour le bien du brassard. Ils vont travailler d'un commun accord pour aller au bout de cette histoire. Je pense que ça va pacifier toutes les petites tensions qu'il pourrait y avoir. » Une version à laquelle a du mal à croire Jean-Michel Larqué.

« Il n’y a plus de relation entre Mbappé et Deschamps. C’est terminé »

« Sincèrement, vous pensez qu’il annonce cela ou pas, ça va changer quelque chose dans les rapports avec Mbappé ? Je connais davantage Didier que Mbappé, mais je pense que ce sont des gens qui ont la susceptibilité à fleur de peau, je pense que le verre est dans le fruit et que peu importe les décisions de Deschamps, aujourd’hui, le divorce ou la cohabitation intelligente est en place. Mais il n’y a plus de relation entre Mbappé et Deschamps. C’est terminé. Ne vous faites pas d’illusions, lance le consultant de RMC dans l’After Foot. Lors du dernier rassemblement, Deschamps l’a viré de l’équipe de France. Je pense que l’ego de Mbappé en a pris au moins pour deux ans. Il y aura des rapports professionnels, point final ».