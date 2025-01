Départ de Deschamps : Le clan Zidane valide !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que les deux hommes sont en froid et ne se parle plus, Christophe Dugarry a salué la décision de Didier Deschamps, qui ne prolongera pas son contrat à la tête de l’équipe de France. L'ex-attaquant des Bleus en a profité pour adresser un joli message à son ancien coéquipier.

Prolongé dans la foulée de la finale perdue du Mondial 2022, Didier Deschamps ne signera pas de nouveau contrat. Le sélectionneur de l’équipe de France a révélé dans le 13H de TF1 qu’il quitterait son poste à l’issue de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. « On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose, s’est justifié Deschamps. Après, il faut savoir dire stop. Il y a une vie après. Je ne sais pas ce qu'elle sera, mais elle sera très bien aussi. Ça va faire 14 ans, ça fait beaucoup aussi. Ma longévité record ? Je ne suis pas là pour les records, surtout pour les exigences. Le plus important est que l'équipe de France reste au sommet, où elle est depuis de nombreuses années ».

Un bouleversement à Nantes ? 💥 Un proche de Zidane s'invite dans le projet du FC Nantes, mais Kombouaré reste aux commandes !

➡️ https://t.co/q87qwWCFA1 pic.twitter.com/Bgnpt8q02V — le10sport (@le10sport) January 7, 2025

« Une sage décision »

Une décision validée par Christophe Dugarry, saluant le passage de son ancien coéquipier à la tête des Bleus, et ce malgré la brouille entre les deux hommes. « C'est quand même bien d'avoir la confirmation (rires). C'est une sage décision. C'est une sage décision entre un non-événement et une décision que l'on attendait. C'est quand même quelque chose... Je pense que c'est une sage décision. Après ça veut dire beaucoup de choses et je pense qu'il faut aussi le remercier. Tout en espérant que 2026 se passe bien aussi pour cette dernière compétition, confie l’ami de Zinedine Zidane sur RMC. Pour la France, pour lui, pour les joueurs. J'ai hâte que les choses avancent. »

« Merci DD »

« Les gens ont envie de lui accorder ces deux années. Il a l'opinion publique derrière lui, les supporters derrière et la Fédération derrière lui. Merci DD, c'est un tour d'honneur. Et puis voilà. Je ne pense pas que ça va mal se passer, la France va se qualifier (pour la Coupe du monde 2026) et je pense que même les joueurs qui peuvent avoir envie d'autre chose voudront tout donner pour espérer peut-être continuer avec un autre sélectionneur », poursuit Christophe Dugarry, qui espère désormais voir Zinedine Zidane, avec qui il est proche, prendre les rênes de l’équipe de France : « Je n'ai rien envoyé du tout et je n'enverrai rien (à Zidane). Mais bien évidemment qu'on espère tous que ce sera lui après 2026. Mais c'est son choix et ce sera lié à des discussions avec lui. Mais c'est un souhait que j'ai moi, un souhait personnel que j'ai depuis longtemps. J'espère que ça arrivera un jour. Ce sera en 2026, je le souhaite du fond du cœur. »