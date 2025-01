C’est terminé pour Deschamps, le gouvernement Macron sort du silence

Jean de Teyssière

C’est la bombe de ce début d’année 2025 : Didier Deschamps a annoncé que son mandat à la tête de l’équipe de France prendrait fin après la Coupe du monde 2026. Sélectionneur des Bleus depuis 2012, il aura porté la sélection au sommet du football mondial en 2018, avec le sacre en Coupe du monde. Un départ qui fait logiquement beaucoup parler, y compris dans les hautes sphères de l’État français.

Clap de fin pour Didier Deschamps. Sélectionneur de l'équipe de France depuis 2012, le champion du monde 1998 et 2018 mettra fin à son mandat après la Coupe du monde 2026, qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. L'ère Deschamps va donc bientôt se terminer et en ce 8 janvier, c'est évidemment Zinédine Zidane qui est attendu en 2026 par tout le monde...

«J’ai fait mon temps»

Ce mercredi, au 13H de TF1, Didier Deschamps annoncera officiellement la fin de son aventure avec les Bleus. Dans un passage publié sur le compte X de LCI, il explique : « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026, la prochaine Coupe du monde. Ça s’arrêtera là parce qu’il faut que ça s’arrête là à un moment. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau Mais 2026, c'est très bien. »

🔴 Didier Deschamps annonce en exclusivité à @TF1INFO et @LCI quitter en 2026 son poste de sélectionneur de l'équipe de France : "J' ai fait mon temps"



▶️ Une interview à retrouver en intégralité dans le JT de #13H de @MSLacarrau pic.twitter.com/cSF5zH2WGZ — LCI (@LCI) January 8, 2025

«Toutes mes félicitations à Didier Deschamps»

Marie Barsacq, nouvelle ministre des Sports, a été interrogée sur les ondes de Radio France concernant le départ de Didier Deschamps : « Un grand, grand monsieur du sport français. Il a un palmarès incroyable, en tant que joueur déjà, mais aussi en tant que sélectionneur. Toutes mes félicitations à Didier déjà pour l'ensemble de son œuvre, et on compte encore sur lui pour finir en beauté. »