Le «Messie Marseillais» est là, c'est le feu à l'OM ?

Deuxième de Ligue 1, l'OM a réalisé une première partie de saison très encourageante pour les grands débuts de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais. Présenté comme le Messie pour relancer le club phocéen, le technicien italien n'a toutefois pas totalement posé sa patte sur le jeu de l'OM, mais ça commence à prendre comme le souligne Steve Savidan.

L'été dernier, l'OM a obtenu la signature de Roberto De Zerbi pour remplacer Jean-Louis Gasset. Un énorme coup pour le club phocéen qui a d'ailleurs réalisé une première partie de saison encourageante. Néanmoins, selon Steve Savidan, la patte De Zerbi n'est pas encore totalement marquée, et quand cela va commencer à prendre, ça devrait être impressionnant.

«Tout le monde l'attendait comme "le Messie marseillais"»

« L'OM est sur un projet à long terme. Cette année, ils n'ont que le championnat à jouer et la coupe. C'est maintenant qu'il faut construire un effectif pour être opérationnel dès la saison prochaine. Cette année, l’objectif c'est de faire un très bon classement avec une qualification en Champions League, pourquoi pas aller le plus loin possible en coupe. Mais surtout, c'est de construire un effectif. Parce qu’on l'a vu, De Zerbi n’a pas eu des débuts si prometteur que ça », a lâché l'ancien attaquant au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.

«Il faut assurer cette 2e place»

« Tout le monde l'attendait comme ‘le Messie marseillais’ mais ça a été compliqué. Sur Novembre-Décembre, ça a commencé à prendre. Donc là, maintenant, la deuxième phase du projet, il y a eu de la communication, il y a eu l'arrivée de certains joueurs, maintenant il faut faire un petit peu de nettoyage dans l'effectif pour avoir des joueurs compétitifs et avoir une longueur de banc. Je crois qu'ils vont être à l'affût de beaucoup d'opportunités. Ils nous l'ont montré quand ils ont recruté Rabiot. C'est un coup extraordinaire pour l'OM. Ils ne vont peut-être pas aller à la chasse au PSG parce qu’ils sont un peu loin. Mais en tout cas, il faut assurer cette 2e place », ajoute Steve Savidan.