C'est terminé pour Deschamps, la FFF annonce du lourd !

Ce mercredi, le journal de 13 heures de TF1 va diffuser une interview XXL de Didier Deschamps. Au cours de cet entretien, le sélectionneur de l'équipe de France va officialiser la date de son départ. En effet, Didier Deschamps a décidé de quitter les Bleus après la Coupe du Monde 2026. Interrogé, Philippe Diallo - le président de la FFF - a pris position sur le choix du technicien tricolore.

Comme révélé par L'Equipe et Le Parisien ce mardi soir, Didier Deschamps va quitter l'équipe de France après la prochaine Coupe du Monde (11 juin - 19 juillet). Sous contrat jusqu'en juillet, le sélectionneur des Bleus va donc partir à la fin de son engagement avec la FFF.

«Je ne suis pas tombé de ma chaise»

Lors d'un entretien accordé au Figaro, Philippe Diallo s'est prononcé sur le choix de Didier Deschamps. « Je ne suis pas tombé de ma chaise. Évidemment ce sont des questions qui peuvent vous trotter dans la tête, dans la mesure où en 2026 ça fera 14 ans qu’il est à la tête de l’équipe de France. J’ai surtout pensé à lui, parce qu’il a consacré ou il consacre depuis plus de dix ans son existence à faire briller l’équipe de France dans les plus hautes compétitions. C’est un moment personnel, humain, très important. C’est d’abord une décision personnelle de la rendre publique. Et puis je trouve que le fait de le faire dans ces circonstances, à ce moment-là, c’est à la fois responsable et très élégant de sa part », a déclaré le président de la FFF, avant d'en rajouter une couche.

«Tout le monde va se sentir beaucoup plus libre»

« (L'annonce de Deschamps est) suffisamment loin des matchs que nous avons en mars pour ne pas nuire à l’équipe de France. Cela ne va en rien modifier les performances de l’équipe de France, qui reste une des meilleures équipes du monde. Je pense même que cela peut apporter un surcroît de sérénité parce que l’équipe de France, et Didier Deschamps tout particulièrement, a subi beaucoup de critiques injustes depuis longtemps de la part d’un certain nombre d’observateurs, et que maintenant que cette clarification est apportée, tout le monde va se sentir beaucoup plus libre. Il a clarifié son avenir et il va pouvoir manager cette équipe de France pour l’amener vers de nouveaux titres », a conclu Philippe Diallo, le patron de la FFF.