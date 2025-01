Mercato : Le PSG sur le point d’annoncer son premier transfert de l’hiver ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désireux de dégraisser une partie de son effectif avant la clôture du mercato hivernal, le PSG envisage notamment de trouver un nouveau point de chute à Milan Skriniar. Et les choses s'accélèrent pour le départ du défenseur central slovaque, qui pourrait d'ailleurs être bouclé dans les prochains jours par le PSG.

Le mercato hivernal à ouvert ses portes le 1er janvier, et il promet d'être relativement agité au PSG dans le sens des départs ! Luis Enrique ne compte plus du tout sur Randal Kolo Muani et MIlan Skriniar, qui sont invités à se trouver un nouveau point de chute le plus rapidement possible. Et le second cas pourrait être réglé très rapidement par la direction du PSG...

Une annonce dans la semaine pour Skriniar ?

L'EQUIPE annonce en effet dans ses colonnes du jour qu'un dénouement pourrait intervenir d'ici la fin de la semaine pour le départ de Milan Skriniar (29 ans), sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG. Son agent était présent dans la capitale ces derniers jours afin d'accélérer les choses, et l'issue du dossier pourrait donc être actée plus rapidement que prévu pour les deux parties.

Un temps de jeu très limité cette saison

Milan Skriniar n'est apparu qu'à 5 reprises depuis le début de la saison avec le PSG, et avait déjà perdu la confiance de Luis Enrique l'an passé après sa blessure qui l'avait éloigné des terrains pendant un bon moment. Reste désormais à savoir où rebondira l'ancien joueur de l'Inter Milan...