PSG : Zaïre-Emery inclus dans une histoire d’argent

Alors que le divorce entre Nuno Mendes et la direction du PSG semble désormais inévitable, Pierre Ménès comprend la frustration du latéral gauche portugais qui souhaitait être revalorisé à sa juste valeur. Et pour justifier sa position, l’ancien consultant de Canal + inclut Warren Zaïre-Emery et son salaire dans l’histoire…

Ça sent la fin pour Nuno Mendes au PSG ! Le latéral gauche portugais de 22 ans était en négociation avec sa direction depuis plusieurs semaines au sujet d’une prolongation de contrat, mais RMC Sport a lâché une bombe à ce sujet fin décembre : les positions entre les deux parties seraient beaucoup trop éloignées, au point que Mendes n’ait décidé de rompre ses échanges avec le PSG. L’international portugais envisagerait même de partir au plus vite et de prendre la direction de Manchester United.

« Quand il voit le salaire de Zaïre-Emery... »

Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le foot, Pierre Ménès commente ce nouveau feuilleton Nuno Mendes au PSG. Et il s’appuie sur le gros salaire de Warren Zaïre-Emery pour défendre la position du défenseur portugais face aux dirigeants :« Nuno Mendes a un tout petit contrat à l’échelle du PSG. Effectivement, il veut être revalorisé de façon forte et il a raison. Car quand il voit le salaire qui a été envoyé à Warren Zaïre-Emery, il doit estimer à juste titre qu’il n’y a aucune raison qu’il ne soit pas fortement revalorisé », indique Ménès. Pour rappel, le salaire actuel de Nuno Mendes au PSG est évalué à 120 000€ par mois, contre 700 000€ pour Zaïre-Emery.

« Il veut des garanties »

Selon Pierre Ménès, les réclamations de Nuno Mendes envers le PSG ne sont pas seulement financières, mais également sportives : « Je pense aussi, même si ça a changé depuis quelques matches, que la façon dont le faisait jouer Luis Enrique, quasiment comme un troisième arrière central, ne lui convenait pas du tout. Je pense qu’il veut également des garanties à ce niveau », poursuit l’ancien consultant du Canal Football Club.