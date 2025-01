Le PSG a signé un phénomène à 103M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En avril dernier, le PSG avait bouclé la signature de Warren Zaïre-Emery avec une prolongation de contrat jusqu'en 2029, alors que le jeune milieu de terrain avait complètement changé de statut au sein de son club formateur. Et le titi de 18 ans est désormais évalué à 103M€ sur le marché des transferts par le fameux CIES.

Depuis le début de l'ère Qatar, le PSG a de plus en plus de mal à retenir ses jeunes talents issus du centre de formation, puisque les perspectives d'évolution sont relativement limitées avec toutes les stars qui composent l'équipe première. Mais certains parviennent tout de même à tirer leur épingle du jeu, et le plus récent symbole de réussite à ce sujet c'est autre que Warren Zaïre-Emery (18 ans), devenu incontournable au PSG en seulement quelques mois.

Randal Kolo Muani sur le départ du PSG : un accord inattendu se profile ! 🔥

➡️ https://t.co/FbLcl50Mtp pic.twitter.com/1jWI6fSTPt — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 8, 2025

Jackpot pour WZE avec une prolongation

Auteur d'une excellent début de saison 2023-2023 sous la houlette de Luis Enrique au PSG, Zaïre-Emery avait été doublement récompensé : d'abord en honorant en novembre sa première sélection en équipe de France, mais surtout en avril 2024 avec la signature d'un contrat XXL jusqu'en 2029 avec le PSG.

Une valeur estimée à 103M€

Ce mercredi, l'Observatoire du football du Centre international d'étude du sport (CIES) a publié le classement des 100 joueurs de football aux plus grosses valeurs de transfert, et Warren Zaïre-Emery se positionne à la 25e place avec un prix évalué à 103M€. Le PSG pourrait donc réaliser une sacrée plus-value s'il devait vendre son phénomène à ce prix-là aujourd'hui.