PSG : Luis Enrique retourne sa veste pour sa signature ?

Le PSG est tombé de haut. Après avoir reçu le feu vert de Luis Enrique, de Vitinha et d'Achraf Hakimi, le club parisien en attendait autant de la part de Nuno Mendes. Un volte-face de l'arrière gauche du Paris Saint-Germain a débouché sur l'annulation d'une grande annonce et pourtant, Luis Enrique avait mis fin à une expérimentation tactique...

Au Paris Saint-Germain, un grand projet était préparé par les dirigeants pour les supporters. Ce qui aurait pu ressembler à un cadeau de Noël. Pour le dernier match de l'année 2024 au Parc des princes à la mi-décembre, l'annonce des prolongations de contrat de Vitinha, d'Achraf Hakimi et de Nuno Mendes était prévue selon Marc Mechenoua.

Le PSG prévoyait une triple annonce avant Noël

« Le PSG voulait annoncer les signatures d'Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes en décembre. Il avait été question lors du dernier match de l'année au Parc (ndlr des Princes) il y ait une présentation commune. Cela a été reporté pour diverses raisons. Je ne sais pas si c'est le fait que Nuno Mendes ait fait volte-face qui a changé la donne ». a confié dans un premier temps le journaliste du Parisien pendant le podcast de France Bleu : 100% Paris. Nuno Mendes refuserait de signer un nouveau bail selon son confrère Loïc Tanzi de L'Equipe.

«Le système de jeu a périclité et il a pris une place beaucoup plus offensive qui expose ses qualités de meilleure manière»

Et pourtant, Luis Enrique a mis un terme à une expérience tactique pour ravir le latéral gauche du PSG. « De ce que j'ai compris, il y avait une petite anicroche au début de saison sur Nuno parce que le système de jeu qui était proposé par Luis Enrique dans lequel il était très en retrait, avait été un élément de réflexion. Le système de jeu a périclité et il a pris une place beaucoup plus offensive qui expose ses qualités de meilleure manière. Ca a été réglé. Du côté de la direction sportive, il y avait un optimisme qui était affiché très nettement fin novembre. La direction faisait savoir que le prochain sur la liste, c'était Nuno. La direction et l'entourage du joueur ont prévu de se revoir début janvier pour discuter ».

Reste à savoir désormais si l'entrevue en question entre le PSG et Nuno Mendes débouchera sur un accord contractuel .