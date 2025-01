L’OM plutôt que l’équipe de France, Zidane «en rêve» !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec l’annonce de Didier Deschamps de son futur départ de l’équipe de France, Zinedine Zidane est perçu comme le candidat naturel pour le remplacer. De nombreux fans attendent d’ores et déjà de voir Zizou débarquer, mais certains ont un peu plus de doutes. En ce sens, le champion du monde 98 a été invité à entraîner… l’OM.

On connait Zinedine Zidane l’entraîneur et il a été l’un des meilleurs comme il l’a prouvé avec le Real Madrid. Mais que donnerait-il en tant que sélectionneur ? Alors qu’on espère le voir déjà à la place de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Vincent Moscato a émis certains doutes sur RMC : « J’espère qu’il va réussir, mais je n'en suis pas persuadé. Etre entraineur, ce n’est pas être sélectionneur. Etre sélectionneur, ce n’est pas être entraîneur. Ce sont deux métiers complètement différents ».

« Tu prends l’OM »

Plutôt que de le voir prendre l’équipe de France, Vincent Moscato invite plutôt Zinedine Zidane à reprendre un club. Lequel ? Le natif de Marseille a été poussé vers l’OM à cette occasion. « Il faut que Zidane reprenne un club. C’est son métier. Tu prends l’OM. En plus, il en rêve », a-t-il lâché.

Zidane à la place de Zerbi ?

Toutefois, pour que Zinedine Zidane entraîne l’OM, il faudra se séparer de Roberto De Zerbi. Et pour le moment, ce n’est pas ce que le club phocéen aurait prévu. On est en pleine lune de miel à Marseille avec l’Italien. De Zerbi a d’ailleurs signé jusqu’en 2027 et émettrait déjà l’envie de rester encore plus longtemps.