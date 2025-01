Officiel : L'OM annonce une signature et un grand changement

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Revenu à l’OM, où il a été formé, en novembre 2023, Medhi Benatia occupait jusque-là le rôle de conseiller sportif. Comme attendu, le club a annoncé ce mercredi que l’ancien international marocain va désormais avoir un nouveau poste et sera désormais directeur du football, en charge de l’ensemble de la politique sportive de Marseille.

« C’est pour bientôt. J'ai envie de continuer à aider ce club. Peu importe le contrat, peu importe la fonction. Tant que je peux aider, j'aiderai le club. » Au mois de décembre sur les ondes de RMC, Medhi Benatia avait confirmé la tendance. Conseiller sportif de l’OM depuis novembre 2023, l’ancien défenseur formé à Marseille prend du galon et en est désormais le directeur du football. Le club a officialisé la nouvelle ce mercredi par le biais d’un communiqué.

«L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la nomination de Medhi Benatia au poste de Directeur du football»

« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la nomination de Medhi Benatia au poste de Directeur du football. Après avoir œuvré en tant que conseiller sportif depuis novembre 2023, Medhi Benatia poursuit l’aventure dans un club cher à son cœur aux côtés du Président, Pablo Longoria, à l’origine de son retour à l’OM », a indiqué l’OM.

«L’ancien capitaine de la sélection marocaine dirige désormais l’ensemble de la politique sportive du club»

Medhi Benatia sera alors en charge de l’ensemble de la politique sportive du club : « Pleinement impliqué avec le Président dans le lancement de l’ambitieux projet sportif à long terme et dans le mercato réalisé l’été dernier, Medhi Benatia est ainsi nommé Directeur du football du club. Formé à l’OM puis passé par certains des clubs européens les plus prestigieux, dont le Bayern Munich et la Juventus FC, l’ancien capitaine de la sélection marocaine dirige désormais l’ensemble de la politique sportive du club, du centre de formation à l’équipe première. L’Olympique de Marseille se réjouit de pouvoir compter sur la vision, l’expérience et le professionnalisme de son nouveau Directeur du football. »