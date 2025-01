Mercato - PSG : L'énorme punchline de Riolo sur Salah !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec Liverpool, Mohamed Salah a annoncé qu'il allait changer de club librement et gratuitement cet été. Conscient de la situation de l'Egyptien, le PSG serait en embuscade pour boucler son transfert à 0€. Interrogé sur le feuilleton Mohamed Salah, Daniel Riolo a adressé un énorme tacle aux Reds.

Arrivé à Liverpool lors de l'été 2017, Mohamed Salah est engagé jusqu'au 30 juin. Interrogé par Sky Sports vendredi, la star égyptienne a affirmé qu'il allait changer de club librement et gratuitement à l'issue de son contrat.

Salah va quitter Liverpool pour 0€ le 1er juillet

« C’est ma dernière année à Liverpool. Personne ne m’a parlé depuis septembre. Jusqu’à présent oui, ce sont les six derniers mois. Il n’y a aucun progrès là-bas. Nous sommes loin de tout progrès même. Donc, il faut juste attendre et voir. Ce que je me dis, c’est que si ce sont les six derniers mois, que veux-tu voir dans le futur ? Voulez-vous regarder en arrière et dire que j’étais inquiet ou stressé à propos du contrat ? Ou voulez-vous simplement dire que j’ai eu une saison incroyable ? C’est ce que j’ai en tête. Si jamais je me sens distrait, je me dis simplement que je veux regarder en arrière et me dire que j’ai eu une saison incroyable. C’est ce que je veux faire », a déclaré Mohamed Salah.

«Il faut être sérieusement outillé»

Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo a fait part de sa stupéfaction concernant la situation contractuelle de Mohamed Salah. « La non-prolongation de Mohamed Salah ? Ce sont des décisions à prendre et parfois elles sont difficiles. De dire : "je refuse de prolonger Salah", en plus dans l’année de folie qu’il est en train de faire, il faut être sérieusement outillé », a balancé le journaliste de RMC Sport. D'après les dernières indiscrétions de Foot Mercato, le PSG serait à l'affût pour le transfert à 0€ de Mohamed Salah, maintenant le contact avec les agents du joueur de 32 ans.