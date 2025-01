Top 14 : Après le coup de gueule d’Antoine Dupont, la sanction tombe !

Axel Cornic

Ces derniers jours, le rugby français s’est écharpé autour du comportement de Tolu Latu, lors du choc entre le Stade Toulousain et La Rochelle (22-19). Le talonneur rochelais s’est rendu coupable d’un déblayage dangereux sur le demi de mêlée toulousain Simon Daroque, ce qui avait provoqué des vives réactions, notamment de la part d’Antoine Dupont.

De meilleur joueur du monde à leader d’opinion ? Il n’a fallu que quelques mots d’Antoine Dupont sur les réseaux sociaux, pour lancer d’énormes débats autour de l’arbitrage de la rencontre entre le La Rochelle et le Stade Toulousain. La star française a en effet pointé du doigt certaines décisions de Luc Ramos et tout le monde y a vu une allusion à peine déguisée à l’action litigieuse entre Tolu Latu et Simon Daroque. Le premier a écopé d’un carton jaune pour un déblayage dangereux sur le jeune demi de mêlée toulousain, qui est finalement sorti sur blessure.

« Le geste est moche »

Au sein du Stade Toulousain, on était évidemment sur la même longueur d’ondes qu’Antoine Dupont. « Le geste est moche. Dans ce genre de situations, le joueur ne peut pas se protéger, tu ne vois pas l’adversaire arriver, tu ne peux pas te gainer, dévier l’impact, mettre le bras ou quoi que ce soit » estime une source au sein du staff toulousain, d’après Rugbyrama. « Le principe du rugby, c’est qu’entre le plaqueur et le plaqué, chacun à une chance de remporter la collision. Ensuite, c’est le meilleur qui prend le dessus. Là, Simon (Daroque) n’a aucune chance, il est complètement livré. Ça fait ch*** ».

Tolu Latu suspendu trois semaines

Face au bruit autour de cet évènement de match, le talonneur du Stade Rochelais a été convoqué ce mercredi par la commission de discipline. Et son carton jaune aurait bien su être rouge ! D’après les informations de RMC Sport, Tolu Latu devrait être suspendu trois semaines pour son déblayage sur Daroque. Lors d’une visioconférence il aurait reconnu sa faute et présenté ses excuses, ce qui aurait poussé les décideurs à réduire une sanction qui aurait pu être beaucoup plus lourde, surtout au vu de son passif.