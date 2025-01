Antoine Dupont : La polémique qui ne passe pas !

Axel Cornic

Le choc entre le Stade Rochelais et le Stade Toulousain (22-19) a donné naissance à une polémique sur l’arbitrage, surtout alimentée par les propos d’Antoine Dupont sur les réseaux sociaux. Le talonneur rochelais Tolu Latu a en effet été l’auteur d’un geste dangereux, tout comme le pilier Reda Wardi, auteur d’un plaquage illicite non sanctionné.

Même quand il ne joue pas, Antoine Dupont fait parler de lui. Au repos avant la Champions Cup, la star française n’a pas voyage avec le Stade Toulousain pour affronter La Rochelle lors de la dernière journée de Top 14. Pourtant, ses quelques mots sur l’arbitrage de Mr Luc Ramos ont donné naissance à d’énormes débats.

Dupont critique l’arbitrage !

Sur son compte Instagram, Dupont a en effet déploré le « manque de protection de l’intégrité des joueurs », sans toutefois évoquer un éventement de la rencontre en particulier. Certains y ont vu une pique lancée sur le depblayage dangereux de Tolu Latu sur le jeune Simon Daroque, finalement sorti sur blessure. D’autres ont plutôt parlé d’un plaquage illicite du pilier français Reda Wardi sur Valentin Delpy. Dans le premier cas l’arbitre a sorti un carton jaune qu’un grand nombre d’observateurs voyait plutôt rouge, mais dans le deuxième il n’y a eu aucune sanction.

« Dupont a raison mais on ne peut pas non plus accabler l’arbitrage »

Dans les colonnes du Progrès, le président du comité médical de la fédération française de rugby a réagit à cette polémique lancée par Antoine Dupont. « Dupont a raison mais on ne peut pas non plus accabler l’arbitrage. Il y a eu visionnage à plusieurs arbitres et prise de décision » a déclaré Olivier Capel, également médecin du sport à Lyon. « Depuis la Coupe du monde, l’arbitrage est très critiqué car on a la possibilité de revisionner les actions et chacun se fait alors son opinion. La vidéo a un peu galvaudé l’avis de l’arbitre. Le rugby évolue mais j’espère que la valeur autorité restera encore une valeur forte de ce sport. L’intégrité physique des joueurs devient vraiment essentielle. On travaille énormément avec la fédération pour améliorer les règles ».