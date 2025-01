Départ de Deschamps : «Une fausse info», Riolo se lâche !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet 2026, Didier Deschamps va claquer la porte de l'équipe de France. En effet, le sélectionneur tricolore a décidé de stopper son aventure en Bleu après la prochaine Coupe du Monde. Interrogé sur le départ de Didier Deschamps, Daniel Riolo a affirmé qu'il s'agissait d'une fausse information.

Ce mercredi, Didier Deschamps va faire une annonce fracassante au journal de 13 heures de TF1. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a prévu de communiquer la date de son départ. Didier Deschamps ayant décidé de claquer la porte à la fin de son contrat le 31 juillet 2026, soit après la prochaine Coupe du Monde.

«Diallo a déjà laissé entendre qu’il ne le renouvellerait pas»

Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo a affirmé que le départ de Didier Deschamps en 2026 n'était pas du tout une surprise. « On le savait. Son contrat était terminé quoi qu’il en soit. Ça ressemble pour moi à une fausse info. Excitez vous si vous voulez. On commence les hommages dès maintenant ? Comment ça va se passer ? Les deux ans, on met des roses sur les bords de route ? Qu’est-ce qu’on fait ? Son contrat se terminait en 2026, il n’allait pas être renouvelé, puisque Diallo a déjà laissé entendre qu’il ne le renouvellerait pas, et que vu le temps passé à la tête de l’équipe de France, il était temps de passer à autre chose », a pesté le journaliste de RMC Sport, avant d'en rajouter une couche.

«Il était temps de passer à autre chose»

« Pour moi, c’est une fausse information. Si demain vous voulez faire la Une des journaux avec, monter des statues et balancer des roses par les balcons, faites le. Moi ça me semble être une fausse information. Tout le monde le sait qu’il arrête en 2026, c’est la fin de son contrat. Tout ça était écrit, que ça se terminait en 2026, que peut-être ça se terminera mal en 2026, tout ça est possible. Maintenant, passons à autre chose », a conclu Daniel Riolo.