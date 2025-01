Mercato - PSG : Le transfert idéal gâché par une histoire de salaire ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG et Milan Skriniar souhaitent trouver une solution le plus rapidement possible pour leur séparation, et Galatasaray fait figure de point de chute idéal pour le défenseur slovaque. Ce dernier est très intéressé par le projet du club turc, qui est d'ailleurs le prétendant le plus insistance en coulisses. Problème : le salaire imposant de Skriniar pourrait faire capoter l'opération...

La fin semble toute proche pour Milan Skriniar (29 ans) au PSG ! L'ancien défenseur central de l'Inter Milan, recruté libre à l'été 2023 alors qu'il était fortement désiré par Luis Campos, avait pourtant tout pour s'imposer durablement dans la capitale. Mais il n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique (5 apparitions seulement cette saison), et L'EQUIPE annonce même que son départ du PSG pourrait être réglé dans les prochains jours. Mais pour aller où ?

Galatasaray fait le forcing pour Skriniar

Selon le quotidien sportif, c'est bien la direction de Galatasaray qui se fait la plus pressante dans ce dossier. Le club turc souhaite absolument attirer Milan Skriniar cet hiver et insiste depuis maintenant plusieurs semaines auprès du PSG afin de trouver un accord. De son côté, le défenseur slovaque est très attiré par la perspective d'un départ pour Galatasaray, et le transfert semble donc idéal sur le papier. Mais il y a un hic...

Problème avec le salaire

L'EQUIPE précise que le salaire conséquent de Milan Skriniar au PSG, estimé à 1 100 000€ bruts par mois, est un véritable frein pour son départ vers Galatasaray, et pourrait même faire capoter cette piste. Difficile d'envisager une solution, à moins que le PSG ne prenne à sa charge une grande partie des émoluments de Skriniar en prêt. Affaire à suivre...