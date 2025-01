Mercato - PSG : C’est confirmé pour Cristiano Ronaldo !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Associé au PSG ou encore à Manchester City il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo voit son contrat expirer en juin prochain avec Al-Nassr. La légende portugaise serait actuellement en pleine réflexion concernant son avenir, et dispose de plusieurs options. En revanche, une signature à Paris n’en fait clairement pas partie.

Le mercato hivernal du PSG s’annonce animé. Clairement, le club de la capitale cherche à renforcer son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs à fort potentiel, et cela pourrait se concrétiser en janvier. Mais ce jeudi, le journaliste Pedro Almeida a lâché une véritable bombe, affirmant que Paris était en contact avec Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo lié au PSG

En fin de contrat avec Al-Nassr à l’issue de cette saison, Cristiano Ronaldo ne serait pas certain de poursuivre l’aventure en Arabie Saoudite. Le quintuple Ballon d’Or envisagerait-il un retour majeur en Europe ? Possible, alors qu’en plus du PSG, c’est du côté de Manchester City que le Portugais a récemment été annoncé. Mais à en croire les dernières indiscrétions de TeamTalk, il n’en serait rien.

Le club parisien n’est pas une option pour le Portugais

En effet, le média révèle ce samedi que CR7 dispose de trois options concernant son avenir. Le joueur de 39 ans pourrait décider de signer un nouveau contrat pharamineux en Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo pourrait également relever un dernier challenge au Portugal, mais aussi prendre sa retraite à l’issue de la saison. A suivre...