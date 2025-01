Cristiano Ronaldo au PSG : La bombe qui va mettre le feu au mercato ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo va-t-il quitter le championnat saoudien qu'il a largement contribué à faire connaître ? La question a le mérite de se poser d'autant plus qu'une folle rumeur circule concernant des négociations entre le PSG et la star portugaise. Un dossier qui va enflammer le mercato ?

Le mercato d'hiver vient d'ouvrir ses portes, et on tient déjà la bombe du mois de janvier. En effet, le journaliste portugais Pedro Almeida a révélé l'existence de contact entre le PSG et Cristiano Ronaldo, dont le contrat à Al-Nassr s'achève en juin prochain. Une information qui fait évidemment grandement parler, mais qui est surtout largement démentie pour le moment.

Cristiano Ronaldo en contact avec le PSG ?

En effet, dans la foulée de cette information, plusieurs journalistes ont démenti. A commencer par Fabrice Hawkins de RMC. Ce dernier assure qu'il n'existe aucun contact entre le PSG et Cristiano Ronaldo. C'est également ce qu'explique Ben Jacobs qui ajoute même que Nasser Al-Khelaïfi n'a aucun intention de recruter la star portugaise. Et pour cause, le PSG a entamé un nouveau projet basé sur le recrutement de jeunes joueurs français pour préparer l'avenir. Et bien évidemment, Cristiano Ronaldo n'entre pas dans le profil désormais recherché par le PSG.

Son avenir va faire parler !

Malgré tout, l'avenir de Cristiano Ronaldo sera évidemment scruté de près. Et pour cause, le contrat de la star portugaise s'achève en juin prochain avec Al-Nassr. « Ici aussi, je veux être champion », a lâché récemment le quintuple Ballon d'Or. D'après Ben Jacobs, le club saoudien espère également conserver sa star. Il faut dire que Cristiano Ronaldo est le premier grand nom du football mondial à avoir rejoint la Saudi Pro League. Et visiblement, cela pourrait continuer malgré les rumeurs l'envoyant au PSG.

