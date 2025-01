FC Nantes : La promesse à l'origine de son transfert !

Amadou Diawara

Ce mercredi, le FC Nantes a officialisé la signature d'Anthony Lopes, qui a signé un contrat de six mois, plus deux années en option. Présenté face à la presse ce jeudi, le gardien de 34 ans a révélé les coulisses de son transfert. Alors que les discussions avec les Canaris ont débuté au début de l'été dernier, Anthony Lopes a avoué qu'il leur avait promis de migrer vers la Beaujoire.

Formé à l'OL, Anthony Lopes découvre un tout nouveau club à 34 ans. En effet, le portier international portugais s'est engagé en faveur du FC Nantes ce mercredi, et ce, pour une durée de six mois, plus deux années en option. Présenté face à la presse ce jeudi, Anthony Lopes a raconté les coulisses de son transfert alors qu'il avait été écarté du groupe à Lyon.

«Il y a eu des touches très tôt cet été»

« Comment a mûri votre choix de rejoindre Nantes, en sachant qu'il y avait eu des touches cet été ? Exactement, il y a eu des touches très tôt cet été, on avait échangé déjà avec le coach et il y a eu des nouvelles touches en décembre, donc le choix a été rapide. J'avais donné ma parole, j'étais prêt à étudier d'autres pistes en sachant que si Nantes revenait à la charge, je venais », a confié Anthony Lopes devant les médias, avant d'en rajouter une couche.

«J'avais donné ma parole»

« Qu'est-ce que ça représente, pour vous, de quitter Lyon pour Nantes ? Un grand changement. Il fallait bien que ça arrive un jour, ça arrive à 34 ans et c'est une belle première car j'ai été très bien accueilli. J'ai vécu toute ma vie dans la même ville, j'en découvre une autre, c'est très enrichissant », a conclu Anthony Lopes, la nouvelle recrue du FC Nantes, qui pourrait pousser au départ Alban Lafont.