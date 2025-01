Mercato - PSG : Cinq transferts pour régaler Luis Enrique ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, le mercato hivernal est enfin ouvert dans les grands championnats européens. Un mois de janvier dont le PSG pourrait profiter pour apporter des retouches à l'effectif de Luis Enrique. Des départs seraient à prévoir, mais aussi des arrivées. A quoi pourrait-on alors s'attendre sur les futurs joueurs recrutés par le PSG ?

Du côté du PSG, il y a des joueurs sur lesquels Luis Enrique ne compte plus. Randal Kolo Muani et Milan Skriniar ne seraient notamment plus en odeur de sainteté. Deux départs qui devraient alors ouvrir la porte à des arrivées au sein de l'effectif parisien. Pour France Bleu, Romain Beddouk en a d'ailleurs dit plus sur ces joueurs qui pourraient débarquer au PSG.

Le PSG prêt à frapper fort ? 👀 Kvaratskhelia dans le viseur pour remplacer Mbappé, mais Naples n'a pas dit son dernier mot !

« Le PSG a bien une idée des profils de joueurs qui peuvent l’intéresser »

Quel mercato hivernal prépare le PSG au rayon des arrivées ? Romain Beddouk a expliqué : « Le PSG a bien une idée des profils de joueurs qui peuvent l’intéresser mais aucun nom ne filtre. Les profils je vous les donne : Un arrière droit pour faire reposer Hakimi quand il enchaine trop. Un défenseur central droit si Milan Skriniar part ».

« Un ailier pour concurrencer Dembélé et/ou Barcola »

Mais ça ne s'arrêterait pas au secteur défensif pour le PSG. « Éventuellement un milieu de terrain un peu créatif. Un ailier pour concurrencer Dembélé et/ou Barcola. Et éventuellement un attaquant si Kolo Muani s’en va, et encore », a-t-il poursuivi, désignant ces 5 transferts qui pourraient régaler Luis Enrique.