L'OM annonce déjà deux transferts ?

Thomas Bourseau

Le mercato d'hiver, dit d'ajustement, a ouvert ses portes le 1er janvier et le rideau ne lui tombera dessus que le 3 février prochain. D'ici-là, l'OM ne prévoirait absolument pas de redessiner les grandes lignes de son effectif et n'aimerait apporter qu'un ou deux changements dans le sens des arrivées. Et ce, de façon très économique. Explications.

L'Olympique de Marseille a fait part d'une inspiration débordante pendant le dernier mercato estival : en plus de nommer Roberto De Zerbi au poste d'entraîneur le 29 juin dernier, le tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia est parvenu à lui offrir un effectif flambant neuf en enregistrant pas moins de douze recrues tout en vidant en sa quasi totalité le loft des joueurs indésirables.

L'OM ne va pas faire de folie et viserait un ou deux joueurs

En marge du mercato hivernal, l'idée qui prédominerait dans les bureaux des dirigeants de l'OM ne serait certainement pas la même que l'été dernier. Et pour cause, le président Pablo Longoria et son conseiller sportif Medhi Benatia n'aurait pour projet de mettre la main que sur un ou deux éléments et pas sous n'importe quelle modalité d'opération d'après La Provence.

Du prêt ou du sans contrat à l'OM cet hiver ?

Ces dernières heures, le quotidien sportif explique que l'OM prônerait le fait de mener à bien une ou deux signatures sous la forme d'un prêt pour le mercato hivernal. Ou mieux, un ou deux joueurs disposant du statut d'agent libre, ce qui est plus alléchant économiquement parlant. Le leitmotiv est le suivant à Marseille : maintenir la stabilité du groupe actuel entraîné par Roberto De Zerbi.