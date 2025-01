Mercato - PSG : Une terrible nouvelle tombe pour ce transfert à 100M€

Alexis Brunet

En première partie de saison, le PSG a rencontré de nombreux problèmes offensifs, qui l’ont notamment mis dans une situation compliquée en Ligue des champions. Le club de la capitale cherche donc à se renforcer en attaque cet hiver et les dirigeants parisiens réfléchissent à plusieurs noms. Viktor Gyökeres, qui est évalué à 100M€, figure sur la liste du champion de France, mais il ne devrait pas débarquer à Paris cet hiver. Explications.

Afin de renforcer un secteur offensif parfois sous-performant ces derniers temps, le PSG aurait l’intention de recruter un nouvel attaquant cet hiver. Le club de la capitale a déjà certaines pistes et l’une d’entre elles mène à un joueur qui évolue au Portugal.

Le PSG est séduit par Gyökeres

Le PSG pourrait se servir une nouvelle fois des contacts de Luis Campos pour faire des affaires au Portugal et plus particulièrement au Sporting Lisbonne. Les dirigeants parisiens voudraient recruter Viktor Gyökeres, mais cela ne s’annonce pas facile. Le Suédois qui marche sur l’eau avec son club (30 buts en 28 matches toutes compétitions confondues) est estimé à 100M€ et de nombreuses autres formations veulent l’attirer.

Gyökeres ne veut pas quitter le Portugal en cours de saison

La concurrence est donc élevée pour Viktor Gyökeres, qui aurait d’ailleurs pris une grande décision pour son avenir. D’après les informations d’AS, le Suédois voudrait terminer la saison avec le Sporting Lisbonne. Si le PSG veut donc à tout prix s’offrir le buteur, il devra sans doute attendre au moins l’été prochain.