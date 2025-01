Mercato - FC Nantes : Pascal Praud pousse un coup de gueule en direct !

Arnaud De Kanel

Le FC Nantes a décroché le point du match nul samedi face au LOSC, invaincu depuis le mois de septembre. Un très bon résultat pour les Canaris d'Antoine Kombouaré, critiqué et passé tout proche d'un renvoi ces dernières semaines. Pourtant, Pascal Praud affirme le contraire. Sur CNews, le journaliste a indiqué que les informations de la presse étaient erronées.

Antoine Kombouaré fait couler beaucoup d'encre ces dernières heures. Le coach du FC Nantes a déclaré la guerre à la presse nantaise à qui il refuse de parler. Cette même presse qui, selon Pascal Praud, serait à l'origine de rumeurs infondées concernant son avenir à la tête des Canaris.

Toujours très proche de la famille Kita, l'animateur de l'émission L'Heure des pros sur CNews a fustigé l'attitude de certains médias au sujet du traitement réservé aux Kita ainsi qu'à Antoine Kombouaré.

« Kombouaré est un très bon entraîneur, un homme de caractère, et qui dit les choses. Il y a un problème avec la presse nantaise, particulièrement dure, qui a décidé depuis beaucoup d’années d’attaquer le président Kita matin, midi et soir. Antoine Kombouaré a fait les frais de ça. Cette presse nantaise a attaqué Kombouaré en expliquant qu’il ne serait plus entraîneur. Il n’en a jamais été question (du départ de Kombouaré, ndlr), sauf dans la tête de ces journalistes qui ont écrit cela sans aucune information », a pesté Pascal Praud en direct sur CNews. Journaliste pour Ouest-France et particulièrement visé par cette attaque de son confrère, David Phelippeau a maintenu sa version des faits selon laquelle les Kita avaient bien songé à remplacer Antoine Kombouaré avant de se raviser.