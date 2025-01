Transfert annoncé, le Real Madrid va battre le PSG et l’OM ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le mercato hivernal s'annonce intense pour le RC Lens avec le départ acté d'Abdukodir Khusanov. Le prometteur défenseur ouzbek devrait plier bagage en ce mois de janvier et attire l'attention des grands d'Europe, dont le Real Madrid, prêt à concurrencer le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, cités parmi les prétendants.

Abdukodir Khusanov a tout du bon coup de ce mercato hivernal. Révélation de la première partie de saison de Ligue 1, le défenseur ouzbek va quitter le RC Lens en ce mois de janvier comme l’a indiqué le directeur général du club nordiste Pierre Dréossi, en marge du match contre Toulouse ce week-end. « Kodir partira, déclarait-il au micro de DAZN. S'il doit partir et si les offres sont intéressantes, c'est surtout pour essayer de retrouver un équilibre économique. J'espère qu'avec sa vente on va revenir à un niveau qui correspond plus à celui du RC Lens mais sans ambition moins importante. »

En plus du PSG et de l’OM, Khusanov plaît au Real Madrid

Le RC Lens devrait rapidement recevoir plusieurs propositions, tant Abdukodir Khusanov a la cote sur le mercato. En France, le PSG et même l’OM sont annoncés sur les traces du défenseur, également courtisé à travers l’Europe. L’Atlético de Madrid, Manchester City ou encore Newcastle seraient notamment intéressés, tout comme le Real Madrid.

Les pépites de Ligue 1 suivies de près par les Merengue

A la recherche d'un jeune défenseur central prometteur à un prix abordable, le Real Madrid aurait coché le nom d’Abdukodir Khusanov selon les informations divulguées par le quotidien AS. Depuis l’arrivée de Raphaël Varane en 2011, autre espoir lensois arrivé à la Casa Blanca sur les conseils de Zinedine Zidane, les Merengue suivent attentivement les pépites du Championnat de France précise le quotidien espagnol, qui rappelle le récent intérêt pour Leny Yoro, qui a quitté le LOSC pour Manchester United. La concurrence est prévenue…