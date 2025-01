Clash au PSG, ce patron du vestiaire est en colère !

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Presnel Kimpembe négocie une prolongation avec sa direction. Toutefois, les deux parties ont du mal à s'entendre sur le plan financier. Depuis plusieurs saisons, le club propose de nouveaux contrats à ses joueurs, avec un salaire fixe moins important, mais des bonus XXL en fonction du temps de jeu et des statistiques personnelles. Pas du tout satisfait par ces paramètres inédits, Presnel Kimpembe serait en colère.

Depuis quelques saisons, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi ne veut plus faire de folies pour les contrats de ses joueurs. En ce sens, le club de la capitale a élaboré un tout nouveau type de bail qu'il propose à tous ses protégés. Comme l'a confirmé Loïc Tanzi, journaliste de L'Equipe, les pensionnaires du PSG disposent désormais de salaires de base fixe moins élevés, mais ils peuvent jouir de bonus XXL en fonction de leur temps de jeu et de leurs statistiques. Ce qui ne convient pas du tout en Presnel Kimpembe (sous contrat jusqu'en 2026), qui négocierait actuellement une prolongation avec sa direction.

«Marquinhos l’a fait un peu à défaut»

« Les nouveaux contrats de Luis Campos, c’est à la performance. En gros, tu as un fixe et derrière, plus tu joues, plus tu gagnes d’argent, plus tu es décisif, plus tu gagnes d’argent, plus tu es sur le terrain, plus tu gagnes d’argent. Ça a créé beaucoup de problèmes notamment avec les anciens », a déclaré Loïc Tanzi lors d'un entretien accordé à 100% PSG la tribune, podcast de France Bleu.

«C’est pour ça que Kimpembe est en colère»

Dans la foulée, Loïc Tanzi en a rajouté une couché : « Les premiers qui ont signé ça c’est Verratti, Kimpembe et Marquinhos. Les anciens ont dit : « On est là depuis longtemps et maintenant si on ne joue pas, on ne gagne pas d’argent ? ». C’est notamment pour ça que Kimpembe est en colère, que Verratti a accepté de partir rapidement au Qatar et que Marquinhos l’a fait un peu à défaut ».