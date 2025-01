Mercato : Le PSG affole l’étranger avec ce joueur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désireux de quitter au plus vite le PSG où il n'a plus sa place, Milan Skriniar ne manque pas de courtisans sur le marché des transferts. Le défenseur central slovaque attire de très nombreux clubs à travers l'Europe, et son départ du Parc des Princes pourrait d'ailleurs être bouclé d'ici la fin de la semaine.

Le PSG semble bien parti pour boucler son premier deal du mercato hivernal avec Milan Skriniar ! Le robuste défenseur slovaque de 29 ans est plus que jamais en instance de départ, lui qui n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique avec 5 petites apparitions depuis le début de la saison. Son départ pourrait même être réglé d'ici la fin de semaine si l'on en croit les révélation de L'EQUIPE, qui annonce d'ailleurs de nombreux courtisans pour le joueur du PSG.

Skriniar affole le marché

Le quotidien sportif annonce que Galatasaray serait à ce jour la piste la plus chaude pour Milan Skriniar, lui-même attiré par le projet turc. Mais l'imposant salaire qu'il perçoit au PSG pose problème et pourrait freiner les négociations. Toutefois, il existe d'autres options pour Skriniar qui affole le marché des transferts cet hiver.

Du beau monde sur le coup

En effet, L'EQUIPE précise de sources anglaises que Tottenham et Aston Villa en pincent également pour le défenseur central du PSG. Il en est de même en Italie où Skriniar a gardé une très belle cote depuis son départ de l'Inter Milan en 2023, lui qui échange notamment avec le club de Naples même si cette piste semble avoir peu de chances d'aboutir. Affaire à suivre...