Mercato - PSG : Il claque la porte, c’est terminé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie cet hiver par le PSG alors qu'il n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique, Milan Skriniar n'a lui non plus aucunement l'intention de continuer l'aventure au Parc des Princes. Et le robuste défenseur central slovaque souhaite changer d'air au plus vite pour relancer sa carrière dans un autre club.

Recruté libre par le PSG lors du mercato estival 2023 alors qu'il était arrivé en fin de contrat avec l'Inter Milan, Milan Skriniar (29 ans) était courtisé depuis un bon moment par Luis Campos, qui avait déjà fait le forcing un an auparavant pour tenter de l'attirer au Parc des Princes. Mais l'aventure parisienne est en train de virer au fiasco pour Skriniar, qui est désormais rupture totale avec le PSG et en instance de départ.

Skriniar-PSG, fin de l'aventure

Miné par une grosse blessure la saison passée alors qu'il était parvenu à s'imposer comme un titulaire en puissance dans le onze de Luis Enrique, Skriniar a ensuite perdu sa place. Il ne compte d'ailleurs que 5 petites apparitions depuis le début de la saison avec le PSG, et L'EQUIPE annonce que son départ pourrait être réglé d'ici la fin de la semaine.

Il ne veut pas continuer au PSG

L'international slovaque, au même titre que les dirigeants du PSG, ne souhaite pas continuer l'aventure en raison de son faible temps de jeu et s'apprête donc à claquer la porte du Parc des Princes pour un nouveau challenge. Le quotidien sportif précise même que Skriniar pourrait choisir sa future destination après le PSG dans les heures qui viennent. Le divorce est donc acté...