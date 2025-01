Mercato : Un contrat historique pour De Zerbi à l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant décidé de quitter Brighton, Roberto De Zerbi était promis aux plus grands clubs européens. Mais à la surprise générale, c’est l’OM qui a raflé la mise et frappé un grand coup avec la signature de l’Italien. L’entraîneur de 45 ans a alors paraphé un contrat de 3 ans. Mais voilà qu’après seulement quelques mois, il est déjà question de voir rester De Zerbi bien plus longtemps à l’OM. Faut-il alors lui offrir un contrat historique ?

A l’été 2024, l’OM devait gérer la succession de Jean-Louis Gasset. Après avoir pensé à Paulo Fonseca puis Sergio Conceiçao, le club phocéen a finalement mis la barre encore plus haut avec la signature de Roberto De Zerbi. Considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs de sa génération, l’Italien était pourtant annoncé au Bayern Munich, à Manchester United ou au FC Barcelone. Mais c’est bien à l’OM qu’il a signé, paraphant un contrat de 3 ans. Un choix que De Zerbi ne regrette aujourd’hui clairement pas, au point même de s’imaginer encore plus longtemps à Marseille. En effet, selon les informations de L’Equipe, l’entraîneur olympien se verrait rester « quatre, cinq ans ».

Un international brésilien en quête de nouveaux horizons à l'OM ! L’affaire pourrait se conclure très rapidement. 🔄

➡️ https://t.co/ERHKwwtJL1 pic.twitter.com/WcCHlwntdJ — le10sport (@le10sport) January 7, 2025

« J'espère rester des années ici »

Il y a quelques jours, Roberto De Zerbi avait d’ailleurs confirmé publiquement son intention de rester sur le long terme à l’OM. L’Italien avait ainsi fait savoir en conférence de presse : « Les fêtes se sont bien passées pour moi, je suis bien à Marseille. J'espère rester des années ici s'ils arrivent à me supporter, c'est une fierté d'être ici. Je vis ça au maximum en essayant de toujours donner le meilleur. (…) L'OM est un club unique, un endroit particulier. Je ne dis pas ça parce que je suis entraineur ici, je l'avais déjà dit avec Brighton. J'ai souhaité venir ici, comme Hojbjerg, Rabiot, Wahi... L'OM est un club différent ».

Un record en vue ?

Aujourd’hui, le contrat de Roberto De Zerbi le lie donc pour 3 ans à l’OM, soit jusqu’en 2027. Mais l’Italien ne dirait donc pas non pour ajouter quelques années à cette date. Si tel était le cas, c’est un contrat historique qui pourrait être signé puisque De Zerbi pourrait alors devenir l’entraîneur ayant passé le plus de temps sur le banc de l’OM. Aujourd’hui, ce record est détenu par Henri Roessler, entraîneur à Marseille pendant 4 ans entre 1950 et 1954. Pas loin, on peut également retrouver Didier Deschamps, en poste pendant 3 ans. Roberto De Zerbi fera-t-il bientôt mieux ?

Alors, faut-il offrir ce contrat historique à Roberto De Zerbi ?