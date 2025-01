Mercato : Mbappé déclenche une guerre à 60M€ au PSG

Pierrick Levallet

Le départ de Kylian Mbappé a laissé un grand vide au PSG. Depuis, le club de la capitale s’efforce de lui chercher un successeur sur le mercato. Les dirigeants parisiens exploreraient de nombreuses pistes sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu se seraient notamment lancé dans une sérieuse bataille pour remplacer la star de 26 ans.

Le mercato s’annonce plutôt agité pour le PSG cet hiver. Le club de la capitale entend compléter l’effectif de Luis Enrique, tout en comblant le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé. Ce dernier est parti libre au Real Madrid et n’a pas été remplacé depuis. Les dirigeants parisiens voudraient donc régler cela dès le mois de janvier.

Kolo Muani sur le départ ? Luis Enrique a tranché, l'international français pourrait quitter le PSG plus vite que prévu ! ⚽

➡️ https://t.co/FiKaynWfCu pic.twitter.com/o7uqcpFjAF — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 7, 2025

Le PSG suit la situation de Rashford

Et dans cette optique, le PSG aurait activé plusieurs pistes sur le mercato. Les Rouge-et-Bleu seraient notamment intéressés par les services de Marcus Rashford, qui n’est plus désiré à Manchester United. La formation parisienne se serait d’ailleurs lancé dans une véritable bataille pour le recruter et boucler la succession de Kylian Mbappé.

D'autres cadors européens en embuscade ?

D’après les informations de The Athletic, plusieurs clubs tenteraient de recruter Marcus Rashford. La Juventus, le Borussia Dortmund et l’AC Milan seraient notamment sur le coup. De son côté, Manchester United réclamerait 60M€ en cas de transfert de l’attaquant de 27 ans. Le PSG va donc devoir jouer des coudes pour espérer mettre la main sur l’international anglais cet hiver. À suivre...