55M€ : Kylian Mbappé piégé par le boss du PSG ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé n’en a pas encore fini avec le PSG. Après avoir signé libre au Real Madrid, l’attaquant de 26 ans a ouvert un litige pour réclamer 55M€ à son ancien club. Mais jusqu’à présent, les Rouge-et-Bleu ont refusé de lui verser la somme. Nasser Al-Khelaïfi pourrait d’ailleurs tendre un piège au champion du monde 2018.

S’il a signé libre au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé n’en a pas encore fini avec le PSG. Il y a plusieurs mois maintenant, l’attaquant de 26 ans a ouvert un litige pour réclamer 55M€ au club de la capitale. L’affaire a été portée devant la commission juridique de la LFP, qui a enclin les Rouge-et-Bleu à verser la somme - correspondante à des impayés de salaires et primes après la fin de son contrat. Mais jusqu’à présent, le PSG s’y est toujours opposé.

Mbappé réclame encore 55M€ au PSG

Le pensionnaire de la Ligue 1 se base sur un accord oral passé entre les deux parties, dans lequel Kylian Mbappé acceptait de renoncer à cet argent en échange de son départ libre au Real Madrid. Mais le natif de Bondy est revenu sur cela, misant sur le fait que rien n’a été signé avec le PSG. La commission juridique de la LFP n’a toutefois pas pu ordonner à la formation parisienne de lui verser les 55M€ puisque l’international français a également saisi le tribunal judiciaire de Paris et la commission supérieure d’appel de la FFF. Le PSG continue donc de camper sur ses positions.

Nasser Al-Khelaïfi va lui tendre un piège ?

Kylian Mbappé pourrait donc porter l’affaire devant l’UEFA. Comme le rapporte L’Equipe, les clubs sont régulièrement sanctionnés pour des défauts de paiement, et bien moins importants que ceux opposant le PSG et la star de 26 ans. Le dossier se révèle toutefois sensible, puisque Nasser Al-Khelaïfi est membre du comité exécutif de l’instance européenne. Le boss du PSG est également président de l’ECA, la puissante association des clubs européens. Grâce à son influence, le dirigeant qatarien pourrait faire tourner le dossier en faveur des Parisiens et prendre Kylian Mbappé au piège. Affaire à suivre...